УПЦ КП просит суд запретить другим Церквям пользоваться ее храмами

В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от Киевской Патриархии УПЦ КП об обеспечении иска, где истец просит суд запретить киевским властям совершать любые действия по передаче в пользование другим лицам некоторых объектов недвижимого имущества, которыми сейчас пользуется истец.

Об этом сообщает 112.uа со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда столицы.

«В частности, истец просит суд запретить Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации совершать какие-либо действия по прекращению пользования истцом зданиями Михайловского Златоверхого монастыря и Церкви Успения Богородицы Пирогощи. В то же время, истец просит запретить Киевскому горсовету и КГГА совершать любые действия по передаче в пользование другим лицам, кроме Киевской Патриархии УПЦ КП, указанных объектов недвижимого имущества», - отмечается в сообщении.

Также истец просит суд запретить субъектам государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином госреестре, в том числе, но не исключительно, отменять регистрационные действия и записи о религиозных организаций: "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви", Свято-Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь г. Киева УПЦ КП, Выдубицкий монастырь Киевской епархии УПЦ КП, религиозная община прихода святого равноапостольного великого князя Владимира Киевской епархии УПЦ КП в Шевченковском районе Киева.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.