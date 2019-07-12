Войти | Зарегистрироваться
14:07

пятница,
12 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Североатлантический совет НАТО посетит Украину в конце октября

12.07.2019 / 13:50
Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который ранее планировался на июль, состоится в конце октября, сообщили в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует твердую приверженность Альянса Украине", - сказал представитель Альянса, подчеркнув при этом, что все союзники по НАТО "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право решать свое будущее".

Более подробная информация о визите будет объявлена позднее.

Из дипломатических источников агентству стало известно, что причиной переноса визита стали досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Украине 21 июля.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень, скорее всего, по ее словам, на октябрь.

Источник 

НАТО, Североатлантический совет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.