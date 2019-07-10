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Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень

10.07.2019 / 13:30
Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля - ИФ), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве во вторник, 9 июля.

При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.

Как сообщалось, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина ожидает запланированный визит Североатлантического совета НАТО в Киев.

Источник 

НАТО, Климпуш-Цинцадзе, Североатлантический совет
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