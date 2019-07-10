НАБУ подготовило сообщение о подозрении Насалику

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Детективы подготовили подозрение министру Насалику", - сказал он.

По его словам, подозрение уже согласовано специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким и будет вручено министру надлежащим образом.

Собеседник добавил, что Насалик подозревается в совершении преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Напомним, в январе Соломенский районный суд отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и растраты государственных средств министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

Ранее Генеральная прокуратура поручила НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации Насаликом.

В декабре 2017 года НАПК утвердило результаты полной проверки е-декларации Насалика за 2016 год.

НАПК установило, что Насалик подал недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря один минимум составляет 1 762 гривны).

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