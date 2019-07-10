В Кремле прокомментировали срыв телемоста с Украиной

Об это сообщают российские СМИ во вторник, 9 июля.

По его словам, украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.

"В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он уточнил, что в случае проведения телемоста российская и украинская стороны могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории.

Напомним, Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией Нацрада решила обратиться к Верховной раде Украины с просьбой расширить свои полномочия на уровне закона.

Телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией, однако 8 июля телеканал отменил телемост. На канале заявили, что его пришлось отменить из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".

В Киеве у здания телеканала NewsOne 8 июля состоялась акция протеста. Причиной митинга стали планы канала по проведению телемоста с российским телеканалом "Россия-24".

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