Российский канал анонсировал телемост с NewsOne: "Надо поговорить"

Об этом Киселев заявил 7 июля в эфире "Россия24".

"Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел", - заявил он и напомнил о "незабываемом" опыте проведения телемоста между СССР и США: "Теперь - то же, но сейчас и между РФ и Украиной", добавил Киселев.

Одним из ведущих со стороны РФ будет Андрей Малахов, с украинской стороны - ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов.

"Нам надо поговорить, без посредников, без недомолвок", - отмечают ведущие будущего телемоста в видеоанонсе.

В то же время анонсированный телемост с участием российского пропагандистского телеканала "Россия24" и телеканала NewsOne из медиа-группы кума Путина Виктора Медведчука - исключительная провокация со стороны Кремля, а действия владельцев телеканалов направлены на подрыв национального суверенитета Украины - так на планы провести 12 июля телемост отреагировали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

"Европейская солидарность" считает, что данный проект - безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, создающие реальную угрозу национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины. Напоминаем инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование", - говорится в заявлении партии.

"Считаем, что проведение так называемого "телемоста"- исключительная провокация со стороны Кремля, еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста - за "разговорами о мире" завести в Верховную Раду как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады", - отметили в "ЕС".

В партии призвали Службу безопасности Украины, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания "дать мгновенную реакцию на так называемый "телемост", анонсированный пропагандистским каналом Путина".

"В случае отсутствия реакции оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов", - заявили в "ЕС".

В свою очередь в партии "Голос" отметили, что анонсированный "телемост" является "телеминой".

"Это - угроза для национальной безопасности. Информационная оккупация Украины - такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий", - заявил лидер партии Святослав Вакарчук.

"Обращаемся к СНБО, СБУ и президенту Украины с призывом дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга "Новости", направленным на подрыв национального суверенитета Украины", - говорится в заявлении "Голоса".

"То, как сейчас используются приобретенные пророссийскими политиками телеканалы, еще раз подтверждает: нужно запретить олигархам использовать информационное вещание в своих пропагандистских целях. Медиа нужно гарантировать независимость редакционной политики от собственника. Представители партии "Голос" не участвуют в телепрограммах каналов, относящихся к холдингу "Новости", и каналов, которые придерживаются антиукраинской позиции и призывают представителей других патриотических сил тоже отказаться от такого участия", - говорится в заявлении.

Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, заявил, что "реванш уже не просто "царапается в дверь", а уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина".

"Обращаюсь к журналистам и руководителям канала: вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших бойцов на Донбассе, разрушает украинские города и кто аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", - заявил глава правительства.

Напомним, в конце августа 2018 года стал известно, что телеканал "NewsOne" перешел из-под управления отца нардепа от "Оппоблоку" Евгения Мураева под управление экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Верховная Рада рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

После обращения парламента к СНБО Мураев-старший заявил, что передал корпоративные права на телеканал "NewsOne" Тарасу Козаку -нардепу от "Оппозиционного блока", соратнику кума президента РФ Виктора Медведчука. В июне Козак стал владельцем телеканала ZIK.

Портнов в свою очередь заявил о расторжении договора по управлению телеканалом "NewsOne".

В СБУ заявили, что будут отслеживать контент украинских телеканалов, управление которыми взял на себя Андрей Портнов, в том числе NewsOne.

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