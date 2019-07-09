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В Виннице верующие УПЦ будут каждое воскресенье совершать молебен с акафистом возле захваченного собора

09.07.2019 / 10:16
В Виннице верующие УПЦ будут каждое воскресенье совершать молебен с акафистом возле захваченного собора
Свято-Преображенский кафедральный собор Источник: Центр информации УПЦ
Молебен с акафистом возле Свято-Преображенского кафедрального собора Винницы будут совершать каждое воскресенье в 17.00

Духовенство и прихожане отнятого активистами ПЦУ Свято-Преображенского кафедрального собора Винницы начинают традицию совершения еженедельных молебнов возле его стен.

Молебен с акафистом возле Свято-Преображенского кафедрального собора Винницы будут совершать каждое воскресенье в 17.00, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии УПЦ.

«Существование православной религиозной общины невозможно без богослужебной жизни. Будучи лишенными возможности совершать богослужения в Спасо-Преображенском соборе, духовенство и верующие начинают традицию совершения богослужений у здания собора. Здесь каждое воскресенье в 17 часов будет совершаться молебен чтением с акафиста. Приглашаем всех желающих к молитвенной поддержки общины Спасо-Преображенского собора», – рассказали в епархии.

И подчеркнули, что гонения на Церковь только сплотили религиозную общину собора во главе с протоиереем Никодимом Выговским, и теперь эта община – одна из самых многочисленных религиозных общин Винницы.

Источник: Inpress.ua
Винница, УПЦ
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