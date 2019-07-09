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Руководитель СБУ инициирует проведение заседания СНБО в связи с возможным телемостом

09.07.2019 / 10:45
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов просит президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением "NewsOne" провести телемост с каналом "Россия".

"СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", " NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО", - приводит высказывание Баканова пресс-центр СБУ в понедельник, 8 июля.

Руководитель СБУ также подчеркнул, что считает "абсолютно неприемлемым организацию телеканалом "NewsOne" телемоста с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями".

Кроме того, СБУ намерена предложить на заседании СНБО ввести санкции к юрлицам, вещающим под логотипами "112 Украина" и "NewsOne".

"В то же время на заседании СНБО предлагается … принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание в логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Кроме того, Баканов обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию с предложением предупредить телеканалы о возможных штрафных санкциях.

"Также врио главы СБУ обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, которые находятся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций", – подытожили в СБУ.

Источник

телемост, СНБО, Россия 24, NewsOne, Баканов
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