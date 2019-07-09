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Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации

09.07.2019 / 11:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что цель анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия" – разделить украинцев на два лагеря.

 

"Надо поговорить? Согласен. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы – умные люди и должны на миг отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас. Нас с вами, всех украинцев, на два лагеря", - сказал Зеленский в обращении к украинцам в понедельник, 8 июля.

Президент также призвал украинцев не поддаваться на провокации на фоне возможного проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия", а журналистам некоторых украинских каналов напомнил, что они – четвертая власть и "слуги народа".

"Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей – ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности страны", - сказал Зеленский в обращении к украинцам в понедельник.

Отдельно он обратился к украинским журналистам: "Кто-то купил каналы, но не вас. Вы – не собственность! Вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы - четвертая власть, вы тоже слуги народа".

Источник 

телемост, Россия 24, Зеленский, NewsOne
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