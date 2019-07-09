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В Сумах ко дню памяти небесных покровителей семьи открылась выставка женского творчества

09.07.2019 / 11:45
В Сумах ко дню памяти небесных покровителей семьи открылась выставка женского творчества
Выставка в Сумах Источник: Центр информации УПЦ
Для гостей мероприятия был организован праздничный концерт

Накануне дня памяти святых благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, 7 июля, в выставочном зале Сумского епархиального управления открылась традиционная выставка прикладного искусства «Женщины за духовные ценности, за мир и согласие в стране и семье».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, открыл и благословил работу выставки митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий (Гутченко).

Для гостей мероприятия был организован праздничный концерт.

Епархиальная выставка проводится уже не первый год. В экспозиции представлены интересные художественные работы, выполненные мастерицами Сумской епархии в разных стилях вышивки, декоративного искусства и рукоделия. 

Посетить выставку, которая продлится до 18 июля, можно ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Сумы, ул. Соборная, 31. 

Источник: Inpress.ua
Сумы, УПЦ
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