Зеленский предложил Путину новый формат переговоров

В частности, с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении, обнародованном на странице Офиса президента в Facebook в понедельник, 8 июля.

При этом президент подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

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