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Беларусь ответила на инициативу Зеленского о новом формате переговоров

09.07.2019 / 16:47
Беларусь готова по инициативе президента Украины Владимира Зеленского предоставить площадку для переговоров в новом формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает местное издание Sputnik.

По его словам, Беларусь готова обеспечить встречу, посвященную урегулированию ситуации на Донбассе, с участием Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки и Германии.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - заявил Макей.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа.

Отметим, Россия пока не готова ответить на приглашение Зеленского к переговорам в таком формате. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль рассмотрит это предложение.

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переговоры, Путин, Зеленский, Бералусь
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