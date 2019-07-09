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Парубий не исключает внеочередного заседания Рады после выборов

09.07.2019 / 16:16
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает созыва внеочередного заседания или внеочередной сессии парламента после проведения выборов 21 июля.

Об этом спикер сказал во время брифинга в понедельник, 8 июля.

"Я могу вас заверить, если будет необходимость, если будут вызовы, на которые должна давать ответ Верховная Рада Украины, я найду возможность инициировать 150 подписей и созвать внеочередное заседание Верховной Рады. Если я буду видеть необходимость принятия решений Верховной Радой Украины, если я буду видеть необходимость давать отпор пророссийскому реваншу, который сегодня пытается максимально залезть в будущий состав Верховной Рады, я буду инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады, и восьмой созыв сможет дать отпор любым попыткам реванша", - пояснил Парубий.

Спикер подчеркнул, что созыв внеочередного заседания и внеочередной сессии возможен при необходимости, и для этого есть все законодательные основания.

Парубий напомнил, что Рада нынешнего созыва действует до принятия присяги депутатами парламента следующего, девятого созыва, то есть до первой сессии нового созыва.

Как сообщалось, в Украине 21 июля состоятся внеочередные парламентские выборы.

Источник 

Парубий, ВР, внеочередное заседание
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