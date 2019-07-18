Парубий готов созвать внеочередную сессию ВР, а не заседание

Об этом он написал в Facebook.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен Законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в безотлагательных случаях в период МЕЖДУ пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины", - написал спикер.

Председатель ВР отметил, что неуклонно соблюдает действующее законодательство, к чему призывает всех должностных лиц.

"Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в соответствии с календарным планом, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - объяснил Парубий.

Он сообщил, что обратился к Президенту с просьбой привести своё письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с письмом о созыве внеочередного заседания парламента. Об этом во время брифинга 17 июля заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, который считает, что народные депутаты имеют достаточно времени, чтобы собраться на внеочередное заседание для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

Согласно календарному плану, 12 июля состоялось последнее пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва.

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