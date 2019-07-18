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Церковь призвала православную молодежь объединяться

18.07.2019 / 12:25
Патриарх сказал, что «очень важно, чтобы православная молодежь объединялась»

Предстоятель Русской Православной Церкви уверен, что Церкви нужно в сотни раз увеличивать молодежный актив.

Патриарх Кирилл на IV молодежном образовательном форуме «ДоброЛето. Территория веры – 2019» 17 июля заявил, что православная молодежь должна объединяться, сообщает patriarchia.ru.

Обращаясь к участникам форума, Патриарх сказал, что «очень важно, чтобы православная молодежь объединялась». По его словам, «у нас с вами непочатый край работы. Нам нужно в десятки, может быть, в сотни раз увеличивать православный молодежный актив».

Он уверен, что Церкви «нужно активизировать молодежную работу в епархиях, в приходах. Нужно создавать молодежные объединения».

Патриарх пожелал также всем присутствующим «возрастать духовно, интеллектуально, физически и готовить себя к такому служению Церкви и народу, которое будет способствовать духовному возрождению и юного поколения, и всего нашего народа».

В форуме, организаторами которого являются Молодежный отдел Московской городской епархии и волонтерское движение «Православные добровольцы», принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из России и стран зарубежья. На форуме представлены 50 регионов Российской Федерации, а также Украина, Белоруссия, Казахстан, Сербия, Латвия, США и Австралия.

Источник: Inpress.ua
молодежь, церковь, РПЦ, патриарх Кирилл
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