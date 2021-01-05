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В Сети начал работу просветительский ресурс для подростков

05.01.2021 / 15:20
В Сети начал работу просветительский ресурс для подростков
Источник: pravoslavmolodezh.ru
В онлайн-журнале представлены все популярные формы контента: лонгриды, видеоролики, опросы, подкасты, блоки из социальных сетей

В Сети начал работу православный просветительский интернет-ресурс «Церковь – подросткам», созданный Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви.

Как сообщается на сайте Pravoslavmolodezh.ru, онлайн-журнал не имеет аналогов, поэтому одна из его задач – изучение запросов подростковой аудитории и тестирование форм представления информации, об

«На портале планируется размещение воспитательного, развлекательного, а также интерактивного контента, который будет подготавливаться с участием педагогов и психологов-практиков, блогеров, а также самих подростков, что позволит, с одной стороны, лучше понимать мировоззрение целевой аудитории и, с другой стороны, даст почувствовать молодому человеку сопричастность общему делу», – сказано в сообщении.

В онлайн-журнале представлены все популярные формы контента: лонгриды, видеоролики, опросы, подкасты, блоки из социальных сетей. Также предусмотрена возможность получения обратной связи от подростковой аудитории.

Ознакомиться с тестовой версией портала можно здесь.

Источник: Inpress.ua
молодежь, РПЦ
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