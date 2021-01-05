Дефицит вакцины во всем мире - это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, - Чаплыга

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15:45
Иран начал обогащение урана до 20%: это в 5 раз превышает грань ядерной сделки
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13:19
Больше всего случаев COVID-19 в Европе регистрируют в Великобритании, Италии и Франции
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12:48
Британия первой в мире начинает использование вакцины Oxford/AstraZeneca
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11:46
Джонсон исключает возможность нового референдума о независимости Шотландии в 2021 году
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11:15
Трамп продлил запрет на выдачу иммиграционных и рабочих американских виз
- 15:45
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Транзит газа через ГТС Украины в 2020г снизился на 38%
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16:48
С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров
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16:17
Сводный платежный баланс Украины в ноябре-2020 сведен с дефицитом $15 млн
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15:14
ФЛП и наемным работникам выплатили 3,6 миллиарда единовременного пособия - Шмыгаль
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09:42
Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40% - Госказначейство
- 17:21
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован
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05:27
Пробки и ДТП: в Киеве - снегопад
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06:08
Херсонскому краеведческому музею передали артефакты с археологических раскопок
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05:53
В разных городах провели акции против назначения Шкарлета
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08:47
В Кабуле террористы пытались убить депутата, погибли люди
- 07:14
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09:12
На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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