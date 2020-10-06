Медведчук требует от власти не ставить свои политические амбиции выше здоровья граждан страны, – Молчанов

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политический эксперт Кирилл Молчанов.

Он, в частности, отметил, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук постоянно призывает власть одуматься, наступить на горло своим политическим амбициям и начать закупать российскую вакцину от коронавируса.

«Безусловно, что руководство государства должно беспокоиться о здоровье и безопасности наших граждан. И тут тяжело не согласиться с Виктором Медведчуком, что, если эти деньги на коронавирус выделили, их нужно тратить на преодоление его последствий, а не строить дороги, которые даже не ведут к больницам. Но ситуация такая, что по политическим причинам российскую вакцину у нас не будут закупать», – сказал политический эксперт.

Он напомнил, что несколько лет назад уже была подобная история, когда политика взяла верх над здравым смыслом и жизнями сотен тысяч украинцев, что оказались под угрозой.

«Я хочу напомнить, что при госпоже Супрун в 2016 году был скандал, когда в Украине не было сывороток ни против бешенства, ни против дифтерии, ни против ботулизма, потому что до этого их всегда покупали в России. А когда мы перестали это делать, то не знали, где их можно купить в мире, чем заменить, потому что у нас вообще уже ничего не было. И такая же ситуация у нас будет с вакциной от коронавируса», – добавил Кирилл Молчанов.

Напомним, ранее Виктор Медведчук потребовал от власти начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса.

«У западных компаний, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки. Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства», – сказал Виктор Медведчук.