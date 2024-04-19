Войти | Зарегистрироваться
07:38

воскресенье,
21 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

ВАКС ухвалив рішення щодо конфіскації активів компанії, яка виробляє "Кинджали"

20.04.2024 / 16:20
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів в дохід держави акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба ВАКС.

"Вищий антикорупційний суд 18 квітня 2024 року ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", - сказано у повідомленні.

Як пояснили у Мін'юсті, акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством у російській федерації. Воно займається розробкою та виготовленням військової технікою. Зокрема, мова і про високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Публічна інформація свідчить про те, що дана компанія також відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.

ВАКС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 апреля
19 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.