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Юристка: росіяни створили величезну кількість програм, спрямованих на «перевиховання» дітей з ТОТ

20.04.2024 / 13:15
Для дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України (ТОТ), росіяни створили величезну кількість програм, спрямованих на їхнє «перевиховання».

Про це під час презентації аналітичної записки «Річниця ордерів на арешт путіна та львової-бєлової за депортацію українських дітей: що це дало і що буде далі?» заявила юристка-міжнародниця, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, передає кореспондент Укрінформу.

За її словами, тактика рф щодо дітей на ТОТ вже певним чином змінилася, тепер росія замість вивезення їх на постійній основі на свою територію залишає цих дітей на ТОТ, але при цьому тимчасово вивозить їх на власну територію або на територію окупованого Криму чи навіть у білорусь.

«Це так зване перевиховання. Це одразу кілька порушень міжнародного гуманітарного права. Ми їх узагальнюємо такими номінаціями, як «мілітаризація», «русифікація» та «політична індоктринація» українських дітей. Вона (РФ — ред.) створила величезну кількість програм, відповідно до яких це відбувається. І всі ці програми націлені виключно на дітей з так званих нових регіонів рф, тобто з окупованих територій України», - зазначила Рашевська.

За її словами, йдеться про такі програми, як «Культурна карта 85+4», «Університетські зміни», «Більше, аніж подорож» тощо. Юристка поінформувала, що йдеться про короткострокові поїздки - до 2-3 тижнів.

«Але вони (ці поїздки — ред.) максимально ефективні, бо за цей короткий час дітям розповідають альтернативну версію історії. Їм розповідають, як вони далі можуть продовжити своє життя в рф, дарують їм багато подарунків, незабутні емоції, на це витрачаються шалені кошти і їх повертають назад батькам», - сказала експертка Регіонального центру прав людини.

Вона вважає, що без докладання зусиль щодо повернення таких дітей їхній вектор розвитку, імовірно, буде виключно на території рф.

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська закликала українську владу ратифікувати Римський статут.

За її словами, стаття 8 Римського статуту якраз і надає перелік воєнних злочинів, на які опирається справа щодо депортації українських дітей.

«Якщо говорити по цій статті (Римського статуту — ред.), то вбивства і каліцтва українських дітей кваліфікуються і розслідуються через умисне вбивство, умисне заподіяння сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що цей напад матиме саме такі наслідки. І обстріли української цивільної інфраструктури, нічні обстріли мирних міст, де перебуває велика кількість цивільного населення, не можуть не призвести до інших наслідків, ніж убивства цивільних, включно із дітьми», - сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що представники неурядових організацій закликають українську владу все ж таки включити поняття «злочини проти людяності» до Кримінального кодексу України.

діти, ТОТ, Рашевська
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