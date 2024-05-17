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Окупанти на ТОТ запровадили новий шкільний предмет на якому будуть вчити "російським цінностям"

20.05.2024 / 13:19
На тимчасово окупованих територіях окупанти запровадили новий шкільний предмет "моральні основи сімейного життя", в рамках якого дітей вчать "російським цінностям". Уроки фокусуються на "російській духовності" та "традиціях", пропагуючи ідеї про роль жінки як народжувальниці та покори чоловіку, а чоловіків - як захисників вітчизни.

Пише УНН з посиланням на Спротив.

На тимчасово окупованих територіях запроваджено новий шкільний предмет "моральні основи сімейного життя", де учнів навчають "російським цінностям".

Уроки акцентують на "російській духовності" та "традиціях", викладаючи, що жінки повинні народжувати та підкорятися чоловікам, а чоловіки мають захищати вітчизну. Цей предмет пропагує образ "ідеальної російської родини", де чоловіки гинуть у війнах, а жінки виховують нових солдатів. Проте, на уроках не згадують про особисте життя президента владіміра путіна, який має дітей поза шлюбом та порушує традиції "російської родини", залишивши свою дружину.

школа, діти, ТОТ
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