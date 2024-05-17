Окупанти на ТОТ запровадили новий шкільний предмет на якому будуть вчити "російським цінностям"

Пише УНН з посиланням на Спротив.

На тимчасово окупованих територіях запроваджено новий шкільний предмет "моральні основи сімейного життя", де учнів навчають "російським цінностям".

Уроки акцентують на "російській духовності" та "традиціях", викладаючи, що жінки повинні народжувати та підкорятися чоловікам, а чоловіки мають захищати вітчизну. Цей предмет пропагує образ "ідеальної російської родини", де чоловіки гинуть у війнах, а жінки виховують нових солдатів. Проте, на уроках не згадують про особисте життя президента владіміра путіна, який має дітей поза шлюбом та порушує традиції "російської родини", залишивши свою дружину.