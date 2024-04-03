Всі українські діти у Польщі з 1 вересня будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані заступниці міністра Йоанну Муху.

За словами чиновниці, після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві наприкінці березня поточного року, стало відомо, що в Польщі перебуває приблизно 50-60 тисяч українських дітей, які не охоплені польською системою освіти. Це суттєво менша цифра, ніж до того називали неурядові організації.

"Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", – заявила заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха.

Планується, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів з України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.