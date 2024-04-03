Сійярто: Ми маємо зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та росією

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Sky News.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та росією в майбутній період", - заявив він.

Очільник МЗС Угорщини додав, що вже є "наміри, спрямовані на протилежне". За словами Сійярто, частина пропозицій "безперечно, перетне деякі лінії, які досі вважалися червоними".

При цьому угорський міністр не розкрив, про які саме ініціативи йдеться.

Сійярто заявив, що його країна буде проти будь-якої пропозиції НАТО, яка "призведе до ескалації конфлікту між росією та Україною".