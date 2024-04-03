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Суд Молдови визнав екстремістським прапор імперської росії

06.04.2024 / 13:15
У Молдові визнали екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської росії.

Таке рішення ухвалив суд Кишинева сектору Центр, розглянувши запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки Молдови, передає Укрінформ із посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що суд схвалив клопотання влади та встановив «екстремістський характер прапора із трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями».

Рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.

Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні він активно використовується російськими націоналістичними, монархічними та патріотичними організаціями, пише видання.

Молдова
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