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Влада Фінляндії закрила пункти пропуску у Фінській затоці, - ЗМІ

06.04.2024 / 16:20
Влада Фінляндії вирішила закрити пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Гельсінкі пояснює обмеження наміром захистити ці шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Закриваючи прикордонні пункти Балтійського моря, ми готуємося до того, що шукачі притулку не почнуть прибувати до Фінляндії на човнах", - розповів представник прикордонно-морського відділу Прикордонної служби Фінляндії Марко Турунен.

Напередодні урядова рада на засіданні вирішила закрити пункт пропуску, що веде до Сайменського каналу, і пункти пропуску в східній частині Фінської затоки для катерів.

Зазначається, що прикордонні пункти пропуску в портах Хаапасаарі та Нуйямаа, а також водний рух Сантіо будуть закриті для них до 15 квітня.

У Прикордонній службі країни вважають, що люди, які шукають притулку, можуть почати намагатися дістатися до Фінляндії водним шляхом, якщо пункти перетину кордону для водного сполучення в східній частині Фінської затоки залишаться відкритими.

За словами Турунена, закриття прикордонних пунктів є превентивним заходом.

Фінляндія
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