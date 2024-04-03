Шольц припустив, коли путін виведе свої війська з України

Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті в суботу, повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Війна в Україні закінчиться в той момент, коли (російський) президент (володимир) путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою», - сказав глава німецького уряду та нагадав, що його країна виділила до цього часу Києву військової підтримки на 28 мільярдів євро.

Він зауважив, що підтримка Заходом України є «ключем до відновлення миру» в Європі.

«Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно», - підкреслив очільник уряду ФРН.

Шольц сказав, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між росією та НАТО, є те, що він назвав «ефективним стримуванням».

«Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас», - закликав канцлер до розбудови сильної та справді європейської оборонної промисловості».

У суботу в румунській столиці відбувся агітаційний захід Європейських соціалістів (PES) перед виборами до Європарламенту. Окрім того, Шольц зустрівся з прем'єр-міністром Іоном-Марселом Чолаку.