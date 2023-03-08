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Візит прем’єр-міністра Угорщини до Києва відбудеться "після виконання всіх передумов"

07.03.2023 / 18:30
Візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва готується та відбудеться "після виконання всіх передумов".

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю хорватському телеканалу N1, повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки", - сказав Сійярто.

На уточнювальне запитання, чи є політична воля здійснити візит, угорський дипломат відповів, що "ми отримали запрошення і цінуємо його".

"Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося", - сказав він.

Віктор Орбан залишається одним із небагатьох лідерів держав ЄС, які не відвідали Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В лютому прессекретар Орбана Берталан Хаваші підтвердив, що під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу в Брюсселі президент Володимир Зеленський запросив Орбана відвідати Україну.

Згодом Сійярто повідомив, що МЗС Угорщини працює над підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва.

Орбан, Сійярто
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