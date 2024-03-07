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Орбан хоче обговорити з Трампом війну росії проти України

07.03.2024 / 14:21
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді цього тижня, як припинити війну росії проти України.

Про це розповів очільник угорського МЗС Петер Сійярто, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сійярто, зустріч з Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.

Угорський міністр стверджує, що переговори про припинення війни неминучі, оскільки "Київ не може перемогти росію", а "росія не може перемогти весь Захід".

Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних планів щодо завершення війни рф проти України.

Трамп, Орбан, Сійярто
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