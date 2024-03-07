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Кемерон: Британія може позичити Україні всі заморожені російські активи

07.03.2024 / 12:16
Велика Британія може позичити Україні всі заморожені в країні активи російського центрального банку, оскільки росія все одно буде змушена виплатити репарації Києву після закінчення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, передає The Guardian.

За його словами, активи будуть використані як гарантія виплати репарацій.

"Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли росія виплатить репарації", – зазначив міністр.

Кемерон додав, що Велика Британія прагне домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо цього не вдасться досягти, то "доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів".

Він додав, що не вважає, що цей план якось підірве репутацію Лондона.

Guardian повідомляє, що це перший випадок, коли Кемерон так детально і відкрито говорив про цю пропозицію. Це може свідчити про політичну підтримку плану в США, але не в ЄС.

Озвучений план є більш радикальним, ніж пропозиції, що обговорювалися в Європейському Союзі, щодо надання Україні лише прибутків від активів російського Центрального банку, якими володіє Захід. Річний надприбуток оцінюється в 4 млрд доларів.

"План буде особливо корисний для України, якщо Конгрес США продовжуватиме блокувати надання допомоги, оскільки це дасть Києву нове джерело коштів для закупівлі озброєння та фінансування дефіциту бюджету", – повідомляється у матеріалі.

Британія, Кемерон
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