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Радіо Свобода: Після розмови з Трампом, Орбан може розпочати "мирну місію" 2.0

02.12.2024 / 11:14
Угорський прем'єр Віктор Орбан вже у грудні може вирушити в нову "мирну місію" щодо України. Цьому сприяє велика кількість телефонних розмов із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на угорську службу "Радіо Свобода".

За даними видання, після виборів 5 листопада Трамп та Орбан провели кілька телефонних розмов. Орбан опинився у винятковій ситуації, оскільки такого ще не було, щоб обраний президент США часто дзвонив прем'єру Угорщини (хто б не обіймав ці посади).

Причому протокольний характер мав лише перший дзвінок. Інші, останній з яких минулого тижня, були присвячені конкретним питанням.

Насамперед, що думає Орбан щодо можливості швидкого завершення війни в Україні. За словами джерела, Трампа цікавила оцінка можливостей росії продовжувати бойові дії та стійкості режиму володимира путіна.

На думку Орбана, виходячи з різниці в ресурсах, спочатку треба досягти негайного припинення вогню. І лише після цього розпочинати переговори про довгостроковий мир. Ці ідеї досить близькі до обіцянок Трампа "завершити війну за 24 години".

У ситуації, коли є загроза перемоги антиукраїнських сил на виборах у Румунії (а в майбутньому і в Чехії), ймовірно, простіше чинити тиск на президента Володимира Зеленського, тим більше, що справи на фронті йдуть не дуже добре, пише видання.

Як вважає джерело в уряді, у цій ситуації в грудні може початися "миротворча місія" Орбана 2.0. Про деталі поки невідомо. Але, швидше за все, під час туру він знову зустрінеться із Зеленським, путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Що стосується термінів, то ймовірно місію можуть приурочити до саміту ЄС в Брюселі 19 грудня.

Трамп, Орбан
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