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Швеція офіційно стала 32 членом НАТО

08.03.2024 / 09:10
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон передав документи про вступ країни до НАТО держсекретареві США Ентоні Блінкену, тим самим завершивши процедуру вступу країни до альянсу.

"Дозвольте мені бути першим, хто привітає Швецію як 32-го члена Організації Північноатлантичного договору", - заявив Блінкен під час церемонії, приймаючи документ.

Отже, процес вступу Швеції до НАТО завершився.

"Офіційно: Швеція тепер є 32-м членом НАТО і займає гідне місце за нашим столом. Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, Швецію - безпечнішою, а весь Альянс - більш захищеним. Я з нетерпінням чекаю можливості підняти їхній прапор у штаб-квартирі НАТО в понеділок", - написав генсек НАТО Єнс Столтенберг у Х.

Раніше в четвер на сайті Держдепу США повідомлялося, що протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу набув чинності.

Процес приєднання Швеції до НАТО розпочався 2022 року.

Майже всі країни НАТО швидко ратифікували приєднання Швеції до альянсу. Проблеми виникли тільки в Туреччині та Угорщині. Однак після серії переговорів Стамбул і Будапешт зняли заперечення і затвердили вступ Стокгольма до НАТО.

НАТО, Швеція
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