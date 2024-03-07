Кемерон: Країни НАТО можуть призвести до ескалації війни в Україні, лише якщо відправлять солдатів протистояти росії

Про це міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра, на кожному етапі союзників України попереджали, що надання певної зброї - зокрема протитанкових засобів, танків та далекобійної артилерії - буде розцінено росією як ескалація.

Міністр зазначив, що в результаті цієї ескалації так і не сталося.

"Якщо ви допомагаєте країні захищатися від незаконної та абсолютно невиправданої агресії, то ніщо не заважає вам допомогти Україні відвоювати свою територію", - розповів глава МЗС.

Він підкреслив, що доки Захід "не виявиться в ситуації, коли солдат НАТО вбиває російського солдата, це не буде ескалацією".

При цьому Кемерон відмовився розповідати, чи чинить Британія тиск на Німеччину з метою почати постачання ракет Taurus в Україну.

"Коли мова заходить про далекобійну зброю, я можу говорити лише про британський досвід того, наскільки ефективною була ця зброя", - додав міністр.

Бербок, відповідаючи на запитання про Taurus для України, заявила, що це не слід обговорювати публічно.