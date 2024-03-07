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У США почалося розслідування щодо застосування супутникового сервісу Starlink російськими військами, - ЗМІ

08.03.2024 / 15:23
Демократи Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування супутникового інтернет-сервісу Starlink російськими військами в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post в четвер, 7 березня.

Законодавці Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали лист із вимогою, щоб компанія повідомила, яких заходів було вжито для усунення вразливостей у системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink.

Демократи попередили президента SpaceX Гвінна Шотвелла, що використання Росією Starlink становить серйозну загрозу для безпеки України, життя українців і національної безпеки США.

"Ми стурбовані тим, що у вас, можливо, немає належних запобіжних заходів і політики", - йдеться в документі.

Законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.

Раскін, Гарсія
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