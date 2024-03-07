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Туск закликав лідерів Європи бути більш рішучими, бо "епоха миру скінчилася"

08.03.2024 / 17:27
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск закликав лідерів Європи бути більш рішучими, бо "епоха миру скінчилася".

Він наголосив, що потрібно готуватися до викликів, бо зараз Захід живе "у передвоєнний час". Про це прем'єр-міністр Польщі сказав у своїй промові на з'їзді "Європейської народної партії" у Бухаресті, пише RMF24.

"Епоха миру скінчилася, закінчилася повоєнна доба. Ми живемо в нові часи - в довоєнну добу. Для деяких наших братів це вже навіть не довоєнна епоха, а період повномасштабної війни в її найжорстокішій версії , - сказав прем'єр-міністр, маючи на увазі українців.

Він звернувся до європейських лідерів "повірити у власні сили" та закликав вжити рішучих дій в оборонному секторі ЄС.

"Ми не можемо продовжувати живитися ілюзіями. Ніхто не зніме з нас відповідальності за боротьбу за нашу безпеку та наше майбутнє. Ми самі є найкращим гарантом нашої безпеки та нашої єдності. Потенціал Європи в економічному, фінансовому, демографічному та моральному вимірах - більший, ніж потенціал тих, хто нападає на нас", - заявив Туск.

Він додав, що на "карту поставлено майбутнє нашої цивілізації".

Туск
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