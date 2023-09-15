Ердоган: Швеція не виконала надані Туреччині обіцянки

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час пресконференції у Стамбулі. За його словами, якщо у Швеції продовжують влаштовувати нібито терористичні акції, тоді влада не виконує обов’язків.

Декілька днів тому, 14 вересня, у Стокгольмі представники Робочої партії Курдистану, яку в Туреччині визнали терористичною, спалили опудало президента Ердогана. Шведська влада дозволила тоді провести цю акцію, яку надалі охороняла місцева поліція.

Раніше Туреччина блокувала членство Швеції в НАТО через дозволені на території країни акції зі спаленням Корану – головної священної книги ісламу, яку мусульмани вважають словом Аллаха.

А перед самітом НАТО у Вільнюсі Ердоган заявив, що Туреччина підтримає вступ Швеції в НАТО, коли Європейський Союз відчинить двері для його держави, яка намагається отримати членство десятиліттями.