ЦНС: путін вмовив Кім Чен Ина відкрити "дипломатичні представництва" у Донецьку та Луганську

Окупанти хочуть завезти робітників і північнокорейських громадян. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

кремль може залучити північнокорейців для для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, повідомили.

"Весною-літом цього року вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська. Тому не виключено, що дані робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані в інтересах російських окупаційних військ", – пише ЦНС.