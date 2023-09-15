Премʼєр Болгарії порадив виробникам зерна відмовитись від європейських коштів, а потім забороняти українські товари

Про це пише "Дневник".

https://delo.ua/agro/fermeri-bolgariyi-planuyut-blokadu-cerez-znyattya-zernovogo-embargo-premjer-krayini-nazvav-yix-teroristami-423930/

Наступного дня акція буде зосереджена в Софії. За словами організаторів, демонстрації будуть спрямовані на порятунок болгарського сільського господарства.

Ініціаторів протестів вимагають, зокрема, продовжити заборону на ввезення українських соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, а також запровадити заборону на імпорт із України:

нерафінованої олії;

свіжих і заморожених овочів та фруктів;

молока й молочних продуктів;

м’яса та м’ясопродуктів;

живих тварин;

меду та продуктів бджільництва.

Крім того, вони хочуть посилення контролю за походженням, якістю та безпекою імпорту сільськогосподарської продукції в країну.

Також серед вимог є виплата повної суми компенсації за підвищення собівартості продукції внаслідок війни в Україні.

Видання БНР пише, що премʼєр-міністр Болгарії Николай Денков, коментуючи заявлену акцію і відмову аграріїв від зустрічі з ним, сказав: "Я не веду переговорів із терористами".

На думку очільника болгарського уряду, доводи фермерів "абсолютно неспроможні".

"Представники сектору не можуть стверджувати, що держава не дбає про неї, коли держава дає понад 2 млрд левів (понад 1 млрд доларів, – ред.); вони не можуть з нехтуванням ставитись до європейських вимог, враховуючи, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені на європейські кошти; вони не можуть говорити, що Європа їх не цікавить, коли більшість коштів, які вони отримують у вигляді субсидій та допомоги, є європейськими", – сказав Денков.

При цьому чиновник порадив виробникам зерна відмовитись від європейських коштів, а потім забороняти українські товари.