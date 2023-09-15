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Ердоган: Швеція не виконала надані Туреччині обіцянки
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ЦНС: путін вмовив Кім Чен Ина відкрити "дипломатичні представництва" у Донецьку та Луганську
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Премʼєр Болгарії порадив виробникам зерна відмовитись від європейських коштів, а потім забороняти українські товари
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Трамп: Я дуже добре ладнав з путіним. І це добре, а не погано
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Президент Фінляндії: Ризик застосування росією ядерної зброї величезний
- 18:30
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Роб Бауер: Зростання цін на боєприпаси сповільнює зусилля НАТО щодо посилення безпеки
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Корнієнко: Рада може ухвалити Держбюджет на 2024 рік до грудня
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Маркарова: Проти рф вже запроваджено 50 санкційних пакетів
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Польща зберегла ембарго на імпорт української агропродукції
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USAID надає Україні грант в $1 млн на програму підтримки бізнесу
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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