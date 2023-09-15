Трамп: Я дуже добре ладнав з путіним. І це добре, а не погано

Як повідомляє "Європейська правда", таке Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

Колишній президент США неодноразово говорив, що в разі переобрання у 2024 році вирішить війну росії проти України "за 24 години", але відмовляється пояснювати, як саме, аби не "втратити всі свої козирі".

На питання, як він оцінює слова путіна, якого "не може не тішити" прагнення Трампа вирішити війну проти України, експрезидент США заявив: "Мені подобається, що він це сказав, тому що це означає, що я кажу правду".

"Я б запросив його (путіна. – Ред.) у кімнату, я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом і домовився б про угоду. Я б уклав угоду. Було б набагато простіше, якби все почалося раніше", – сказав Трамп.

Він також стверджує, що протягом чотирьох років свого президентства стримував росію від загарбання України, а винен у цьому чинний американський лідер Джо Байден.

"Не було нікого жорсткішого за мене у відносинах з росією. І все ж я знайшов спільну мову з путіним. Дозвольте мені сказати вам, я дуже добре з ним ладнав. І це добре, а не погано. У нього 1700 ядерних ракет, як і у нас. Але ж це добре. Ладнати з ним – це добре", – вважає Трамп.