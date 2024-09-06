Трамп прокоментував заяву путіна про підтримку Гарріс на виборах

Трамп висловився на мітингу у Вісконсині.

Цього тижня путін бовкнув, що його фаворитом на виборах у США був Джозеф Байден, але оскільки він знявся із перегонів і підтримав кандидатуру Гарріс, то росія теж її підтримає.

На це Трамп заявив, що "добре знав путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".

"Цікаво, чого ж він підтримав Камалу. Ні, він гравець у шахи. Мені стати конгресменом? Чи я маю через це засмучуватись? Га? Чи зробив він це усміхаючись? Думаю, що, напевно, зробив це усміхаючись. Не знаю, хто в біса знає? Ніхто цього не взнає. Вони десь на дев'ятнадцять кроків попереду нас", - заявив Трамп.

Також кандидат від республіканців сказав, що "ніхто в історії не ставився жорсткіше до росії, ніж Трамп", і путін це нібито "знає як ніхто інший".