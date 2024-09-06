Войти | Зарегистрироваться
04:49

вторник,
10 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Трамп прокоментував заяву путіна про підтримку Гарріс на виборах

09.09.2024 / 17:27
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора володимира путіна, який сказав про підтримку кандидатури Камали Гарріс на виборах.

Трамп висловився на мітингу у Вісконсині.

Цього тижня путін бовкнув, що його фаворитом на виборах у США був Джозеф Байден, але оскільки він знявся із перегонів і підтримав кандидатуру Гарріс, то росія теж її підтримає.

На це Трамп заявив, що "добре знав путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".

"Цікаво, чого ж він підтримав Камалу. Ні, він гравець у шахи. Мені стати конгресменом? Чи я маю через це засмучуватись? Га? Чи зробив він це усміхаючись? Думаю, що, напевно, зробив це усміхаючись. Не знаю, хто в біса знає? Ніхто цього не взнає. Вони десь на дев'ятнадцять кроків попереду нас", - заявив Трамп.

Також кандидат від республіканців сказав, що "ніхто в історії не ставився жорсткіше до росії, ніж Трамп", і путін це нібито "знає як ніхто інший".

Трамп, путін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 сентября
8 сентября
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.