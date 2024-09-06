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Орбан запевнив, що намагається “запобігти ескалації” війни рф проти України

09.09.2024 / 18:30
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що продовжує роботу над так званою миротворчою місією, у межах якої нібито намагається “запобігти ескалації” війни рф проти України.

Про це він заявив 7 вересня перед участю в заході в місті Кьоче.

За його словами, після поїздок до України та росії він надав ЄС свій “мирний план”, який потім оприлюднив у ЗМІ.

«Я написав, що якби ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, все набагато гірше, ніж тоді», – сказав він.

Орбан також наголосив, що його “миротворча місія” ще не закінчена, він працював над нею влітку на міжнародному рівні, тож обіцяє представити нові ініціативи вже у вересні, але деталей не уточнив.

Нагадаємо, на початку серпня міністр з європейських справ Угорщини Янош Бока зазначив у ноті, надісланій країнам ЄС, що країна припинила свою “миротворчу” місію щодо України.

Йдеться про зустрічі Віктора Орбана з російським диктатором володимиром путіним, главою КНР Сі Цзіньпіном і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Орбан
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