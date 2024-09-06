Новий обліковий запис Google більше не можна створити з російським номером телефону, - ЗМІ

Про це передає Укрінформ, із посиланням на спеціалізований портал «Справочная “АО Точка”».

Під час спроби прив'язати до нового облікового запису російський номер з'являється повідомлення: «Цей номер не можна використовувати для підтвердження». У цьому переконалася редакція видання.

Вона також з'ясувала, що з такою проблемою користувачі почали стикатися ще у серпні. При цьому облікові записи, зареєстровані на російські номери раніше, продовжують працювати.

Видання зазначає, що офіційно компанія Google про подібні обмеження не оголошувала. Однак можна припустити, що заборона створення акаунтів з російськими номерами пов'язані з санкціями США. З 12 вересня 2024 американські компанії не можуть надавати в росії різні IT-послуги. Про обмеження доступу або повне блокування сервісу в росії попередили вже кілька сервісів. Серед них Microsoft, Notion, Coda та інші.