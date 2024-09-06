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Новий обліковий запис Google більше не можна створити з російським номером телефону, - ЗМІ

10.09.2024 / 10:12
Компанія Google більше не дає створити новий обліковий запис на російський номер телефону.

Про це передає Укрінформ, із посиланням на спеціалізований портал «Справочная “АО Точка”».

Під час спроби прив'язати до нового облікового запису російський номер з'являється повідомлення: «Цей номер не можна використовувати для підтвердження». У цьому переконалася редакція видання.

Вона також з'ясувала, що з такою проблемою користувачі почали стикатися ще у серпні. При цьому облікові записи, зареєстровані на російські номери раніше, продовжують працювати.

Видання зазначає, що офіційно компанія Google про подібні обмеження не оголошувала. Однак можна припустити, що заборона створення акаунтів з російськими номерами пов'язані з санкціями США. З 12 вересня 2024 американські компанії не можуть надавати в росії різні IT-послуги. Про обмеження доступу або повне блокування сервісу в росії попередили вже кілька сервісів. Серед них Microsoft, Notion, Coda та інші.

Google
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