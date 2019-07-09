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Зеленский предлагает Раде уточнить подсудность дел ВАКС

09.07.2019 / 15:45
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде уточнить подсудность дел Высшего антикоррупционного суда Украины.

Об этом свидетельствует соответствующий проект закона №10426 "О внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде "(о начале работы суда)", зарегистрированный в ВР 8 июля.

Документом предлагается изложить в новой редакции подпункт "х" подпункта 3 пункта 2 раздела VI "Заключительные и переходные положения" закона "О Высшем антикоррупционном суде". Предусматривается определить, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также предусмотрено, что в ВАКС передаются все уголовные дела, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который касается запуска Высшего антикоррупционного суда. Он подчеркивал, что документ касается определения подсудности дел.

В начале июня Зеленский обсудил запуск работы Высшего антикоррупционного суда с его руководством и главой Верховного суда. Глава государства поручил не допустить срыва запуска ВАКС.

Источник 

ВР, Зеленский, ВАКС
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