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За последние три месяца в ПЦУ не перешел ни один храм УПЦ, - СМИ

09.07.2019 / 15:25
За последние три месяца в ПЦУ не перешел ни один храм УПЦ, - СМИ
За три месяца в ПЦУ не перешел ни один храм УПЦ Источник: УНН
Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся ровно три месяца назад - 8 мая

За три месяца в Православную Церковь Украины не перешел ни один приход Украинской Православной Церкви.

Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ, передает УНН.

Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся ровно три месяца назад - 8 мая, когда к новосозданной Церкви присоединилась религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.

Процесс перехода приходов из Украинской Православной Церкви в Православной Церкви Украины остановился из-за смены власти в Украине, а также из-за кризиса внутри ПЦУ, который возник на фоне заявлений Филарета.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу
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