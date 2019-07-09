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Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ

09.07.2019 / 15:14
Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены в связи с планами украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Он также сообщил о вызове на допрос владельца телеканала и готовящемся представлении об аресте активов телеканала.

"Причастные - от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - написал Луценко.ъ

Досудебное расследование в уголовном производстве о завершенном покушении на государственную измену в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом будет осуществлять Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ), следователям поручено допросить собственника канала Тараса Козака и генпродюсера Василия Голованова.

"Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель дал поручение относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Фейсбуке.

Источник 

телемост, Генпрокуратура, Россия 24, NewsOne
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