На Закарпатье сотни верующих УПЦ пройдут 30 км ночным крестным ходом

На Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви почтят память афонской иконы «Скоропослушница» ночным крестным ходом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевское епархии, ежегодный крестный ход из Ужгорода в Свято-Успенский женской монастырь села Домбоки Мукачевского района по случаю дня перенесения иконы Божией Матери «Скоропослушница» с Афона на Закарпатье состоится в ночь с 12 на 13 июля.

Начнется крестный ход в пятницу, 12 июля, ориентировочно в 20.00 после молебна в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе Ужгорода. Всего за 11-12 часов ночного пути верующие пройдут расстояние более 30 км. К утру 13 июля крестный ход прибудет в Свято-Успенский женский монастырь, где праздничную литургию возглавит митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

«Издавна крестные ходы совершались во время тяжелых жизненных и общественных ситуаций, и, конечно же, для спасения собственной души. Во время нынешнего молитвенного пути особое внимание будет уделено молитве за мир в Украине и защите от беды родного Закарпатского края», - рассказали в пресс-службе епархии.