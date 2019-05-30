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Ко Дню защиты детей на Закарпатье пройдут творческие фестивали

30.05.2019 / 13:37
Ко Дню защиты детей на Закарпатье пройдут творческие фестивали
Источник: Центр информации УПЦ
В Ужгороде состоится пятый детский арт-фестиваль «Краски детства»

Ко Дню защиты детей на Закарпатье пройдут творческие фестивали.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Мукачевскую епархию УПЦ, в воскресенье 2 июня детские фестивали пройдут в Ужгороде и Иршаве Закарпатской области.

Так, в воскресенье на территории кафедрального Свято-Крестовоздвиженского православного собора Ужгорода состоится пятый детский арт-фестиваль «Краски детства».

«Праздник по случаю Международного дня защиты детей уже стал ежегодном и проходит по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора. Цель детского праздника, организованного Центром защиты материнства, семьи и детей-сирот "Спаси и сохрани" - помочь детям при помощи методов арт-терапии прикоснуться к творчеству и окунуться в невиртуальный мир игр и забав», - рассказали организаторы.

В этот же день по инициативе молодежного отдела УПЦ впервые в городе Иршава пройдет фестиваль духовно-народной песни «Иршавский Благовест». Фестиваль пройдет в иршавском районном Дом культуры.

«В фестивале примут участие лучшие хоры и группы нашего края, а также гости из других городов Украины, также праздник посетят воспитанники детских домов Закарпатья. Почетный гость фестиваля, Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор. Приглашаем всех желающих посетить фестиваль», - сообщили организаторы фестиваля.

Источник: Inpress.ua
день защиты детей, Закарпатье, УПЦ
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