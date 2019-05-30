В УПЦ КП увидели в высказываниях Андрея Юраша вмешательство государства в дела Церкви

В Украинской Православной Церкви Киевского патриархата увидели в высказываниях Андрея Юраша вмешательство государства в церковные дела.

Пресс-центр Киевской патриархии 29 мая опубликовал официальное заявление относительно высказываний директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрея Юраша, опубликованных им в социальной сети.

В своем сообщении Юраш призвал созвать внеочередной «Синод», чтобы «найти адекватные ответы» на последние события в ПЦУ, которые могут быть направлены на создание «структуры, неподконтрольной легитимному церковному центру».

В УПЦ КП сочли, что такое поведение представителя Минкульта является вмешательством государства во внутренние церковные дела, нарушающим «свободу и права Церкви».

«Из средств массовой информации стало известно, что директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины А. Юраш на своей странице в сети Фейсбук призвал церковное руководство Украинской Православной Церкви созвать внеочередной чрезвычайный Синод, по вопросам, которые вообще не входят в компетенцию Департамента по делам религий и национальностей. Данный призыв является вмешательством государства во внутренние церковные дела, ведь нарушает свободу и права Церкви. Подобные заявления и высказывания вносят дезинформацию в общество и имеют деструктивный характер для Украинской Православной Церкви. Поэтому призываем А. Юраша, а также и других государственных служащих, воздержаться от подобных высказываний, которые вредят Украинской Церкви», - говорится в заявлении УПЦ КП.