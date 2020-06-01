На Закарпатье 700 детей получили сладкие подарки от Мукачевской епархии УПЦ

К Международному дню защиты детей около 700 детей на Закарпатье получили сладкие подарки от Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, молодежный отдел при поддержке прихожан поздравил детей из восьми детских учреждений и 20 семей.

Дети получили в подарок сладости, соки и фрукты. Кроме того, семьям, в которых воспитываются дети с особыми потребностями, были вручены продуктовые наборы.

«Чрезвычайно рады, что мы смогли за день побывать в восьми различных детских учреждениях и тех местах, где находятся те, которые всегда остаются детьми. В целом мы посетили более 20 семей, которым также передали подарки» - , рассказал глава молодежного отдела Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпиняк).