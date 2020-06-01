Войти | Зарегистрироваться
18:59

понедельник,
01 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Малюська объяснил, на кого рассчитаны платные камеры в СИЗО

01.06.2020 / 16:15
Платные камеры в СИЗО, которые сейчас открываются в разных городах Украины, рассчитаны на "беловоротничковую преступность".

Об этом 31 мая в Запорожье сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Министр побывал в Запорожском следственном изоляторе и в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11, где в рамках экспериментального проекта Министерства юстиции Украины открыты платные камеры с улучшенными условиями размещения для заключенных.

"Как правило, люди, совершившие тяжкие преступления не могут и не платят за платные камеры. Камеры рассчитаны на беловоротничковую преступность - мошенничество с финансовыми ресурсами, или те, кто не может заплатить залог или ожидают пока залог будет зачислен", - сказал министр юстиции .

В Запорожском СИЗО находятся 700 человек, в учреждении есть 120 камер для содержания спецконтингента. Сейчас здесь появилась одна платная камера. Ее площадь 26 кв. м, в ней четыре кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь. Стоимость "аренды" - 570 грн в сутки, 1990 грн - за неделю и 3410 грн - за месяц.

"Оплачивают, как правило, на месяц. Это дешевле. Если человек вышел раньше, то деньги (остаток — ред.) возвращают", - добавил Малюська.

По его словам, платные камеры уже пользуются спросом, например, в Лукьяновском СИЗО уже есть 4 "клиента".

В Запорожье VIP-камера сможет принять первого "арендатора" с 10 июня, сейчас идет процесс оформления документов. На ремонт камеры и оборудование здесь потратили около 40 тыс. гривень. Ремонт длился месяц.

Читайте также: Малюська посетил Херсонское СИЗО и "туберкулезную" тюрьму
"Есть пара человек, которые готовы заехать в платную камеру. Пока она у нас одна, если будет спрос, то будем делать еще", - сказал начальник ГУ "Запорожский следственный изолятор" Алексей Азаров.

По словам министра юстиции, на эксперимент с платными камерами решились, чтобы убрать коррупцию и улучшить условия содержания под стражей. "Финансирование не хватает, и нам нужно его зарабатывать. Мы получали немало жалоб о том, что распределение между камерами коррупционное: в любую камеру можно попасть только за взятку. Камеры разные по состоянию, одинаковых камер для всех нет ни в одном городе. Убрать коррупцию и заработать деньги для ремонта камер - это наши ключевые идеи, стоящие за этим проектом", - прокомментировал Малюська.

Платные камеры уже открыты в СИЗО в Киеве - 4, во Львове - 1, в Черновцах - 1, Запорожье - 1 и Вольнянске - 1. Также открывается камера с улучшенными условиями в Днипре и Харькове.

Источник

СИЗО, Малюська, камеры
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.