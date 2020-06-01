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Ляшко объяснил, почему в Украине так много зараженных коронавирусом медиков

01.06.2020 / 15:23
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине достаточно высокий уровень заболеваемости Covid-19 среди медицинских работников.

Об этом свидетельствует его интервью "Радио Свобода"

Среди всех зараженных коронавирусом в Украине - 20% медики. По мнению Ляшко, это комплексная проблема государства и такому высокому уровню есть объяснение.

Прямая речь: "Это комплексная проблема. И Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20% - да, это большой показатель. Но этому есть объяснение. Потому что вопросом инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней (без разницы каких: капельная группа, воздушно-капельная, контактных) в нашей стране довольно мало уделялось внимания. Регистрация случаев внутрибольничных болезней у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания. И различные факторы на это повлияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное.

Поэтому, когда мы говорим о том, почему так много, потому что в построенной в самой системе здравоохранения, когда мы говорим, что не было разработано маршрутов пациентов, не было зонирования, четко зон, где опасно, где безопасно и чистая зона, вопрос выходов из боксов и мероприятия в ординаторских, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция - все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была не готова".

Источник

медик, коронавирус, Covid-19
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